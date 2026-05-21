С нового учебного года на уроках информатики начнут изучать искусственный интеллект

21.05.2026 | 17:53
С нового учебного года на уроках информатики начнут изучать искусственный интеллект. Это направление уже включили в задания Всероссийской олимпиады школьников по информатике, сообщили в федеральном Минпросвещения. Новый профиль внедрят в рамках углубленного изучения информатики. В обновленном профильном федеральном стандарте для старшей школы этот предмет дополнили модулями по искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу больших данных. Кроме того, в Федеральный перечень учебников уже включили первые школьные издания по искусственному интеллекту. Это «Введение в искусственный интеллект» для 5-9-х классов. К книгам прилагаются также видеоматериалы и тесты.
