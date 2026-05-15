С 22 мая Социальный фонд начнет пересматривать отказы в назначении единого пособия для многодетных

С 22 мая Социальный фонд России начнет пересматривать отказы в назначении единого пособия для многодетных. Касается это тех семей, чей среднедушевой доход не превышает 10% прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе СВР. Закон, который сохранил право на господдержку этой категории граждан, был принят в начале года. Такие семьи смогут получать выплату в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Выплаты им назначат проактивно, никаких заявлений никуда писать не нужно. Напомню, единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Субсидии полагаются тем, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей.