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С 1 июля в Кабардино‑Балкарии начали приходить квитанции от «Экотехпрома»

С 1 июля в Кабардино‑Балкарии начали приходить квитанции от «Экотехпрома»

10.07.2026 | 12:25
Жители Кабардино-Балкарии начали получать квитанции и от нового регионального оператора «Экотехпром». Компания приступила к рассылке платежных документов с первого июля. Оплатить услугу нужно до пятнадцатого числа текущего месяца за предыдущий. Начисления производят в зависимости от количества человек, зарегистрированных по адресу жилого помещения. О способах оплаты рассказали в предприятии. Напомним, «Экотехпром» пришел на смену прежнему оператору «Экологистика» в середине мая. Предыдущая компания отвечала за вывоз и утилизацию отходов с января 2019-го. Однако жители регулярно жаловались на срывы графиков, переполненные баки и антисанитарию. Обращения поступали практически из всех городов и районов. Новый региональный оператор заявляет: ситуацию на контейнерных площадках меняют – на улицы городов уже выходит новая спецтехника, а графики вывоза отходов оперативно стабилизируют.   https://t.me/vestikbr
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