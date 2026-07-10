С 1 июля в Кабардино‑Балкарии начали приходить квитанции от «Экотехпрома»

Жители Кабардино-Балкарии начали получать квитанции и от нового регионального оператора «Экотехпром». Компания приступила к рассылке платежных документов с первого июля.
Оплатить услугу нужно до пятнадцатого числа текущего месяца за предыдущий. Начисления производят в зависимости от количества человек, зарегистрированных по адресу жилого помещения. О способах оплаты рассказали в предприятии.
Напомним, «Экотехпром» пришел на смену прежнему оператору «Экологистика» в середине мая. Предыдущая компания отвечала за вывоз и утилизацию отходов с января 2019-го. Однако жители регулярно жаловались на срывы графиков, переполненные баки и антисанитарию.
Обращения поступали практически из всех городов и районов. Новый региональный оператор заявляет: ситуацию на контейнерных площадках меняют – на улицы городов уже выходит новая спецтехника, а графики вывоза отходов оперативно стабилизируют.
https://t.me/vestikbr