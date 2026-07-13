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Россия и арабские государства создают новую площадку для экономического сотрудничества

Россия и арабские государства создают новую площадку для экономического сотрудничества

13.07.2026 | 12:05
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмедом Аль-Саати. Во встрече также приняли участие глава Представительства Лиги арабских государств в Российской Федерации Валид Хамид Шилтаг, представители Фонда Росконгресс, Министерства иностранных дел Российской Федерации и дипломатического корпуса. Стороны обсудили подготовку Российско-Арабского форума, который состоится в начале октября под эгидой Лиги арабских государств и объединит официальных лиц министерств и ведомств, руководителей дипломатических миссий, делового и экспертного сообщества России и стран, входящих в Лигу арабских государств. Организатором форума выступит Фонд Росконгресс.  
«Сегодня отношения России и государств арабского мира выходят на качественно новый уровень. Это касается не только политического диалога, но и торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инфраструктурных проектов, культуры и гуманитарного сотрудничества. Петербургский международный экономический форум в очередной раз подтвердил высокий интерес наших арабских партнеров к развитию совместных инициатив. Мы признательны за высокую оценку организации ПМЭФ и готовы создать постоянно действующий механизм взаимодействия, который позволит перевести этот интерес в конкретные проекты. Российско-Арабский форум пройдет в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и глав арабских государств, достигнутых ранее в ходе многосторонних переговоров. Проведение форума станет логичным продолжением этой работы, а также важным этапом практической реализации решений, которые будут выработаны в ходе предстоящей встречи министров иностранных дел России и арабских государств. Форум позволит вывести достигнутые политические договоренности на уровень делового сообщества. Уверен, что форум позволит наполнить наше стратегическое партнерство конкретными совместными проектами и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия на всем Евразийском пространстве», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
  Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию практического взаимодействия между деловыми кругами России и государств арабского мира. Глава Представительства Лиги арабских государств в Российской Федерации Валид Хамид Шилтаг проинформировал присутствующих о подготовке Арабского культурного фестиваля в Москве, который состоится в конце августа. Также было отмечено, что в рамках форума представители бизнеса арабских государств заинтересованы в посещении российских промышленных предприятий и ознакомлении с наиболее перспективными инвестиционными проектами Московской области. В этой связи стороны договорились подготовить перечень предприятий для включения в деловую программу форума. Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмед Аль-Саати подчеркнул, что арабские государства рассматривают Россию как надежного стратегического партнера и заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества.  
«Мы высоко ценим уровень взаимодействия с Российской Федерацией и выражаем благодарность Фонду Росконгресс за профессиональную организацию Петербургского международного экономического форума, который стал эффективной площадкой для развития российско-арабского диалога. Сегодня особенно важно сформировать постоянно действующий механизм сотрудничества, включая проектный офис в Москве, который позволит объединить государственные институты, бизнес и экспертное сообщество наших стран. Проведение Российско-Арабского форума станет важным вкладом в укрепление стабильности на Евразийском пространстве в условиях современных международных вызовов», — сказал Ахмед Аль-Саати.
  Кроме того, обсуждалась подготовка соглашения между Фондом Росконгресс и Лигой арабских государств, которое станет основой для системной подготовки форума и развития практического сотрудничества, а также создание в Москве постоянно действующего проектного офиса по развитию взаимодействия России и арабских государств.   https://t.me/vestikbr
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