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Глава Баксанского района проинспектировал капремонт образовательных учреждений

Глава Баксанского района проинспектировал капремонт образовательных учреждений

13.07.2026 | 13:10
Все меньше времени остается до начала нового учебного года. Потому подрядчики торопятся привести в норматив учебные и дошкольные учреждения. С ходом работ в Баксанском районе ознакомился глава муниципалитета Адиб Абрегов. В настоящий момент здесь капитально ремонтируют сразу шесть объектов: пять школ в Баксаненке, Исламее, Атажукино и Заюково, а также здание детского сада в Жанхотеко. На каждой строительной площадке руководитель района пообщался с представителями подрядных организаций и руководителями учреждений. Особое внимание уделил соблюдению графиков, качеству используемых строительных материалов и организации внутренних отделочных работ. В ряд проектов внесли коррективы по оптимизации и совершенствованию строительного цикла, чтобы ускорить темпы без потери качества. Ход капитального ремонта и реконструкции социальных объектов района Адиб Абрегов держит на постоянном личном контроле. Создание современных, комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания детей – безусловный приоритет политики Баксанского района, подчеркивает его руководитель.   https://t.me/vestikbr
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