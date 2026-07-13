Глава Баксанского района проинспектировал капремонт образовательных учреждений

Все меньше времени остается до начала нового учебного года. Потому подрядчики торопятся привести в норматив учебные и дошкольные учреждения. С ходом работ в Баксанском районе ознакомился глава муниципалитета Адиб Абрегов. В настоящий момент здесь капитально ремонтируют сразу шесть объектов: пять школ в Баксаненке, Исламее, Атажукино и Заюково, а также здание детского сада в Жанхотеко.
На каждой строительной площадке руководитель района пообщался с представителями подрядных организаций и руководителями учреждений. Особое внимание уделил соблюдению графиков, качеству используемых строительных материалов и организации внутренних отделочных работ. В ряд проектов внесли коррективы по оптимизации и совершенствованию строительного цикла, чтобы ускорить темпы без потери качества.
Ход капитального ремонта и реконструкции социальных объектов района Адиб Абрегов держит на постоянном личном контроле. Создание современных, комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания детей – безусловный приоритет политики Баксанского района, подчеркивает его руководитель.
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