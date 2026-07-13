Премия Главы КБР для молодых ученых: в республике продолжается прием заявок

В республике продолжается прием заявок на соискание премии Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в области науки и инноваций для молодых ученых за 2026 год. Порядок подачи документов и рассмотрения конкурсных материалов размещен на сайте Минпросвещения КБР.
По условиям смотра награды предусмотрены за значительные научные исследования в области естественных, технических и гуманитарных наук. Субсидию смогут получить и новаторы за разработку образцов техники и технологий, способствующих развитию экономики и социальной сферы региона. Пятерых победителей поощрят премиями по 100 тысяч рублей каждая. Напомним, документы принимают до 23 июля.
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