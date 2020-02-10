Российский фонд фундаментальных исследований поддержит семь исследовательских проектов Аграрного университета из Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в руководстве вуза.

Средства планируют направить в нынешнем году. Это гранты на фундаментальные исследования в области сельского хозяйства, которые находятся на стыке с прикладными направлениями. Отмечу, что проекты университета уже поддержаны государством. Сейчас здесь ведут разработки в области семеноводства отечественных сортов картофеля. Рассчитаны они на несколько лет. На исследования выделен грант, превышающий полмиллиарда рублей. В работах задействовано одно из сельхозпредприятий, а также приглашены коллеги-ученые из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании. Напомним, что в прошлом году по результатам участия в одном только Всероссийском конкурсе молодежных проектов КБГАУ вошел в тройку лучших аграрных вузов страны и уверенно занял третье место в числе лучших вузов СКФО.