Рособрнадзор утвердил порядок подачи апелляции на результаты ЕГЭ‑2026

Рособрнадзор определил порядок подачи апелляции на результаты ЕГЭ-2026. Документ регламентирует сроки и процедуру. Жалобу о несогласии с выставленными баллами можно подать в течение двух рабочих дней после официального объявления итогов.
Заявление принимают в школе или в месте сдачи экзамена. Обратиться вправе сам участник, его родители при предъявлении документов либо уполномоченные представители по доверенности. Комиссия рассматривает апелляцию в течение четырех рабочих дней.
По итогам баллы могут как увеличить, так и уменьшить, либо оставить без изменений. При этом эксперты не будут рассматривать претензии по содержанию и структуре заданий, по результатам тестов с кратким ответом, а также жалобы на нарушение порядка проведения экзамена и неправильное заполнение бланков.
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