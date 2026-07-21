Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ

В экзаменах по гуманитарным предметам может появиться устная часть, а по физике и химии – практическая… В Рособрнадзоре рассказали, как изменится ЕГЭ в ближайшие годы.
Внедрять новую модель планируют до 2030-го. Опыт есть: такую форму испытаний уже используют при сдаче иностранных языков. Также прорабатывают возможность сдачи устного экзамена по истории после 9-го класса. В следующем году в нескольких регионах апробируют практическую часть ЕГЭ по физике и химии.
Эксперты говорят, практикумы – один из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили в вузы более подготовленными. В рамках нацпроектов школы получают современное лабораторное оборудование. Его станут использовать для проведения практической части выпускных госэкзаменов. В Рособрнадзоре уточняют, все решения будут принимать только после массового обсуждения.
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