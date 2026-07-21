Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ

Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ

21.07.2026 | 13:10
В экзаменах по гуманитарным предметам может появиться устная часть, а по физике и химии – практическая… В Рособрнадзоре рассказали, как изменится ЕГЭ в ближайшие годы. Внедрять новую модель планируют до 2030-го. Опыт есть: такую форму испытаний уже используют при сдаче иностранных языков. Также прорабатывают возможность сдачи устного экзамена по истории после 9-го класса. В следующем году в нескольких регионах апробируют практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Эксперты говорят, практикумы – один из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили в вузы более подготовленными. В рамках нацпроектов школы получают современное лабораторное оборудование. Его станут использовать для проведения практической части выпускных госэкзаменов. В Рособрнадзоре уточняют, все решения будут принимать только после массового обсуждения.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных