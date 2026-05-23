Рифат Сабитов: «Российские видеоплатформы стремительно набирают популярность за счёт качества и удобства продукта»

23.05.2026 | 10:05
Результаты социологического исследования, проведённого аналитическим центром ВЦИОМ, подтверждают рост популярности российских видеоплатформ. По данным исследования, большинство интернет-пользователей (61%) смотрят длинные видео на платформе VK Видео, а 44% используют RUTUBE. Популярная ранее платформа YouTube переживает огромный отток пользователей — их количество уменьшилось на 43%. Даже с учётом ограничений это было бы невозможно, если бы отечественные платформы не предоставляли качественный и удобный продукт. В рейтинге самых узнаваемых платформ для просмотра горизонтальных видео также лидирует VK — 57% опрошенных спонтанно назвали именно эту площадку. ​Комментируя результаты исследований ВЦИОМ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов подчеркнул, что Россия успешно добивается суверенитета в сфере социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов — россияне используют национальные платформы. Kinopoisk, OKKO, IVI, PREMIER, СМОТРИМ и другие российские видеосервисы нашли свою аудиторию — россияне оценили их функционал и возможности. «Российские видеоплатформы стремительно набирают популярность за счёт качества и удобства продукта», — отметил Рифат Сабитов.
