Рифат Сабитов награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Рифат Сабитов награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

22.04.2026 | 17:00
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту Указа, «за большой вклад в развитие телерадиовещания и реализацию общественно значимых проектов» Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Ранее Рифат Сабитов вошел в новый состав Общественной палаты России по списку Президента страны, в действующем составе ОП РФ он возглавляет Комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, является председателем Координационного совета коммуникационных индустрий Общественной палаты.   https://t.me/vestikbr
