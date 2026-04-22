Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Эльдаром Хашхожевым

22.04.2026 | 21:50
Обсудили вопросы развития системы гражданской обороны, организации мероприятий по защите населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Об этом говорили на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по республике Эльдаром Хашхожевым. Речь также шла об обеспеченности населенных пунктов всеми видами пожарной охраны, материально-техническими средствами, а также о развитии добровольчества в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В текущем году в республике зарегистрировано 262 возгорания, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений крупных пожаров не допущено. Лавиноопасный сезон в Кабардино-Балкарии прошел без серьезных происшествий. В горах принудительно спущено 34 лавины. Основные усилия сейчас сосредоточены на безопасном прохождении паводкоопасного периода и пожароопасного сезона. Осуществляются берегоукрепительные, руслорегулировочные и дноуглубительные работы, расчистка подмостовых пространств. Спланирована группировка сил и средств на случай возможных происшествий.   https://t.me/vestikbr
