Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Эльдаром Хашхожевым

Обсудили вопросы развития системы гражданской обороны, организации мероприятий по защите населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Об этом говорили на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по республике Эльдаром Хашхожевым.
Речь также шла об обеспеченности населенных пунктов всеми видами пожарной охраны, материально-техническими средствами, а также о развитии добровольчества в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В текущем году в республике зарегистрировано 262 возгорания, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений крупных пожаров не допущено. Лавиноопасный сезон в Кабардино-Балкарии прошел без серьезных происшествий. В горах принудительно спущено 34 лавины.
Основные усилия сейчас сосредоточены на безопасном прохождении паводкоопасного периода и пожароопасного сезона. Осуществляются берегоукрепительные, руслорегулировочные и дноуглубительные работы, расчистка подмостовых пространств. Спланирована группировка сил и средств на случай возможных происшествий.
https://t.me/vestikbr