В Кабардино-Балкарии сохраняется лавинная опасность. Угрозу схода снежных масс в горах синоптики прогнозируют до конца сегодняшнего дня. При этом в региональном управлении МЧС подчеркивают, ситуация под контролем.
Пока сохраняется возможность ЧС природного характера, жителям Приэльбрусья и отдыхающим советуют соблюдать основные правила безопасности: следить за изменениями погоды, не выходить в горы в снегопад и кататься только на разрешенных трассах. Также настоятельно рекомендуют избегать мест возможного схода лавин.
Чаще всего они сходят со склонов под уклоном более 30 градусов. Добавлю, что во избежания чрезвычайных ситуаций специальные службы регулярно проводят мониторинг и спуск лавин в наиболее опасных местах. При необходимости обращаться нужно на единый номер вызова экстренных служб «112».
