Глава КБР Казбек Коков провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики

Рассмотрели вопросы противодействия угрозам безопасности Сегодня Глава Кабардино-Балкарии провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики.
Руководителю региона рассказали о состоянии антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса и мерах по ее усилению, а также о деятельности муниципальных антитеррористических комиссий в плане профилактической работы с молодёжью. Особо остановились на подготовке к проведению предстоящих мероприятий, посвящённых празднованию Весны и Труда и 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Программы еще будут уточняться.
В то же время, по итогам обмена мнениями, с учетом обстановки, принято решение о том, что крупных массовых шествий на открытых пространствах проводиться не будет. Так, в частности, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате - как это было сделано в прошлом году.
