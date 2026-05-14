Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Рифат Сабитов: Искусственный интеллект никогда не заменит живого человека

Рифат Сабитов: Искусственный интеллект никогда не заменит живого человека

14.05.2026 | 18:54
Заместитель Генерального директора – руководитель Регионального департамента ВГТРК, Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Заслуженный журналист Российской Федерации Рифат Сабитов принял участие в медиасессии «Код Наследия: Цифровая эволюция смыслов», который прошел на полях XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Участники сессии — руководители СМИ, журналисты из 29 стран обсуждали, как меняется медиасфера, какие форматы взаимодействия сегодня востребованы на международном уровне. Рифат Сабитов в своем выступлении отметил, что важно применять искусственный интеллект в журналистике как помощника: создавать файлы, редактировать тексты. Но смыслы все-таки может и должен создавать, сохранять и развивать только человек.
«Никто никогда человека заменить не сможет, потому что искусственный интеллект- это машина, а машина не обладает эмоциями, не вызывает ни симпатии, ни эмпатии. Она не может сострадать, она не может радоваться. Человек, который работает сегодня в журналистике, должен понимать всю степень ответственности за то, что он производит и распространяет для широкой аудитории»- считает Рифат Сабитов.
Использовать возможности современных достижений на благо сохранения нашего культурного и духовного наследия- одна из важнейших задач, которые стоят сейчас перед медиасообществом. Рифат Сабитов напомнил, что в 2022 году Президент России Владимир Путин издал Указ о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
«И следует активно противостоять всем навязываемым нам с запада лже-ценностям, сохранять свои традиционные духовно-нравственные ценности, не позволять переписывать историю, сохранять это все для будущего» — подчеркнул Рифат Сабитов.
По итогу сессии была принята резолюция, в которой нашли отражение лучшие предложения по информационному взаимодействию, развитию сотрудничества, которые позволят медиасообществу пройти через период цифровой трансформации.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных