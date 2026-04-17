Ремонт дорог в Нальчике идет активными темпами

Ремонт дорог в Нальчике идет активными темпами

17.04.2026 | 13:30
Комфортная погода стала дополнительным стимулом для дорожников. Ремонтные работы ведут сразу на нескольких улицах Нальчика. Одна из них – Калининградская. Находится она на выезде из города, и поток автомобилей здесь весьма интенсивный. Чтобы не создавать транспортного коллапса, проезд на время реконструкции не закрывают. Протяженность Калининградской – около двух километров. На улице расположены предприятия, торговые центры, а также управление Госавтоинспекции. В реконструкции магистраль нуждалась давно. И вот уже появились тротуары, установлены бортовые камни и освещение. А на проезжей части одной из центральных дорожных артерий микрорайона Горный – улице имени Героя Советского Союза Алима Байсултанова – уже кладут новый асфальтобетон. Оборудуют и тротуары. Пока жители передвигаются по грунтово-гравийной основе, но в скором времени здесь появится и верхний слой асфальта. Установят и освещение. Закончить работы подрядчики обещают в августе. Отмечено, что в этом году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Нальчике приведут в нормативное состояние свыше 40 км уличной дорожной сети.   https://t.me/vestikbr
