Людмила Нагаева Ашхотова: уроженка Кабардино‑Балкарии оставила след в истории космонавтики

В этом году 65 лет космонавтике. Свои имена в историю космической отрасли вписали и уроженцы Кабардино-Балкарии. Одна из них Людмила Нагаева Ашхотова, чьи изобретения изменили представление о возможностях человека в космосе. Больше 50 ее авторских открытий сегодня используют на МКС и одобрены NASA, а некоторые остаются засекреченными даже спустя десятилетия.
Людмила Нагаева-Ашхотова родилась в апреле 1938 года в Верхнем Курпе. В 55-ом окончила сельскую школу с золотой медалью и отправилась в столицу получать высшее образование.
В родной республике Людмила познакомилась с будущим супругом, инженером-энергетиком Михаилом Нагаевым, позже вместе с ним переехала в Москву. И осуществила мечту: поступила в столичный авиационный институт на специальность «конструктор систем жизнеобеспечения космонавтов в пилотируемых космических кораблях». Путь Людмилы привел ее в самое сердце советской космонавтики - в Звездный городок, в Центральное конструкторское бюро корпорации «Энергия».
Ашхотова четко определила ключевые направления модернизации систем жизнеобеспечения. Она организовала работу коллектива так, чтобы воплотить эти идеи в реальность: от расчетов до испытаний и внедрения. Каждому космонавту в сутки требуется полтора-два литра свежей питьевой воды. Во время первых полетов в космос воду доставляли в пятилитровых контейнерах. Это было неудобно, занимало много места. Но главное - вода в них оставалась свежей только шесть месяцев.
У Людмилы Нагаевой-Ашхотовой больше 50-ти авторских открытий, в числе которых удобные контейнеры для космического питания, космические душ и умывальник, а также оборудование для безопасной утилизации отходов. Эти изобретения не только интегрированы в работу отечественной международной космической станции и американских шаттлов, но и получили официальное одобрение NASA. И даже спустя годы некоторые из этих разработок остаются засекреченными, что подчеркивает их уникальность и стратегическую важность.
За активную и плодотворную изобретательскую деятельность Людмиле присвоены почетные звания «Победитель социалистического соревнования», «Заслуженный ветеран труда НПО», «Ударник коммунистического труда». Ее история - яркий пример того, как талант, упорство и преданность делу меняют мир. Работа Ашхотовой была настолько засекречена, что даже близкие родственники не знали о ее специализации. С мужем они всю жизнь были невыездными, фотографироваться могли только на доску почета. Поэтому и семейных фотографий у Людмилы нет. Но остались разработки, которые до сих пор служат человечеству - и в космосе, и на Земле.
