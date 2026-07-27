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Реализация нацпроектов и программ в Кабардино‑Балкарии идет полным ходом

Реализация нацпроектов и программ в Кабардино‑Балкарии идет полным ходом

27.07.2026 | 15:00
В текущем году объем средств только по нацпроектам составляет рекордные 14,3 миллиарда рублей. Из них 11,7 миллиарда рублей заложены в федеральном бюджете, 2,6 миллиарда — в республиканском. Максимально используются возможности национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Основное направление, конечно же, социальное — обновление образовательной среды, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, соцучреждений, а также инфраструктура. Самый крупный из строящихся - Республиканский онкологический диспансер на 250 коек. Также планируется ввод новой школы на 150 мест в Терсколе, детского сада на 140 мест в Баксаненке, женских консультаций в Прималкинском и Заюково. Объекты капитального ремонта - амбулатория в Кенделене, филиал поликлиники №3 Нальчика, поликлиническое отделение №2 ЦРБ Чегемского района в Нартане, 38 школ, 6 дошкольных учреждений, учебные корпуса гуманитарно-технического и агропромышленного колледжей, три библиотеки. В сфере благоустройства — новые большие проекты: сквер-музей, Парк Победы, сквер на территории бывшего мясокомбината в Нальчике, «Город не отпускает» в Чегеме, «Парк «Заря» в Майском. В большинстве своем это были практически неиспользуемые территории, теперь здесь появятся современные зоны отдыха для молодежи, семей с детьми, для пожилых людей и любителей физкультуры. Плюс - 45 общественных территорий по районам, которые тоже будут облагорожены. В этом году у нас 100 объектов, в нормативное состояние будет приведено почти 30 километров федеральных трасс, больше 80 километров региональных и 25 километров муниципальных. Отдельно Нальчик — общая протяженность участков, где проводятся дорожные работы, в этом году составила 44,5 километра. Сюда вошли и межквартальные проезды — стартовала специальная республиканская программа, куда включены участки по улицам селений Кенже и Хасанья, микрорайонов Александровка, Горная и Стрелка.   https://t.me/vestikbr
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