Реализация нацпроектов и программ в Кабардино‑Балкарии идет полным ходом

В текущем году объем средств только по нацпроектам составляет рекордные 14,3 миллиарда рублей. Из них 11,7 миллиарда рублей заложены в федеральном бюджете, 2,6 миллиарда — в республиканском. Максимально используются возможности национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
Основное направление, конечно же, социальное — обновление образовательной среды, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, соцучреждений, а также инфраструктура. Самый крупный из строящихся - Республиканский онкологический диспансер на 250 коек. Также планируется ввод новой школы на 150 мест в Терсколе, детского сада на 140 мест в Баксаненке, женских консультаций в Прималкинском и Заюково.
Объекты капитального ремонта - амбулатория в Кенделене, филиал поликлиники №3 Нальчика, поликлиническое отделение №2 ЦРБ Чегемского района в Нартане, 38 школ, 6 дошкольных учреждений, учебные корпуса гуманитарно-технического и агропромышленного колледжей, три библиотеки. В сфере благоустройства — новые большие проекты: сквер-музей, Парк Победы, сквер на территории бывшего мясокомбината в Нальчике, «Город не отпускает» в Чегеме, «Парк «Заря» в Майском.
В большинстве своем это были практически неиспользуемые территории, теперь здесь появятся современные зоны отдыха для молодежи, семей с детьми, для пожилых людей и любителей физкультуры. Плюс - 45 общественных территорий по районам, которые тоже будут облагорожены.
В этом году у нас 100 объектов, в нормативное состояние будет приведено почти 30 километров федеральных трасс, больше 80 километров региональных и 25 километров муниципальных. Отдельно Нальчик — общая протяженность участков, где проводятся дорожные работы, в этом году составила 44,5 километра.
Сюда вошли и межквартальные проезды — стартовала специальная республиканская программа, куда включены участки по улицам селений Кенже и Хасанья, микрорайонов Александровка, Горная и Стрелка.
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