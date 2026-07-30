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Пьяный житель Прохладненского района напал на полицейского

Пьяный житель Прохладненского района напал на полицейского

30.07.2026 | 09:20
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Прохладненского района. Его подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, 14 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Выражая недовольство законными действиями правоохранителей, он применил физическую силу к одному из сотрудников. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательств.   https://t.me/vestikbr
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