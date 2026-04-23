Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Проверь свои знания о Великой Отечественной: в КБР стартует «Диктант Победы»

23.04.2026 | 09:20
В Кабардино-Балкарии пройдет «Диктант Победы». Международную акцию проводят уже в восьмой раз. В республике откроют больше сотни площадок. Традиционный диктант в этом году пройдет 24 апреля. Его приурочили к памятным датам – 85-летию начала войны и 130-летию маршала Жукова. Отдельный блок заданий посвятят подвигам героев СВО. Участвовать можно онлайн – из любой точки мира, или очно – на одной из десятков тысяч площадок в России и за рубежом. Результаты и электронный диплом с баллами появятся сразу в личном кабинете на сайте проекта. При очном участии диплом дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. Напомню, что впервые акцию провели в 2019-ом. С тех пор к ней присоединяется все больше участников, и число площадок постоянно растет.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных