Проверь свои знания о Великой Отечественной: в КБР стартует «Диктант Победы»

В Кабардино-Балкарии пройдет «Диктант Победы». Международную акцию проводят уже в восьмой раз. В республике откроют больше сотни площадок.
Традиционный диктант в этом году пройдет 24 апреля. Его приурочили к памятным датам – 85-летию начала войны и 130-летию маршала Жукова. Отдельный блок заданий посвятят подвигам героев СВО. Участвовать можно онлайн – из любой точки мира, или очно – на одной из десятков тысяч площадок в России и за рубежом.
Результаты и электронный диплом с баллами появятся сразу в личном кабинете на сайте проекта. При очном участии диплом дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. Напомню, что впервые акцию провели в 2019-ом. С тех пор к ней присоединяется все больше участников, и число площадок постоянно растет.
