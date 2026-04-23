Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Правительство РФ утвердило квоту приема на целевое обучение в вузах на следующий учебный год

23.04.2026 | 09:00
Правительство утвердило квоту приема на целевое обучение в вузах на следующий учебный год. Ее сформировали на основе заявок предприятий и организаций. установили свыше 80 тысяч мест. Больше трети из них – для здравоохранения. Десятки тысяч – на инженерное дело и технологии, образование и педагогику, а также на сельское хозяйство. Впервые квоту детализировали по формам обучения – очной, очно-заочной и заочной, а также по уровням высшего образования с указанием точного числа мест по специальностям. Кроме того, места распределили по работодателям, вузам и регионам, где выпускники будут работать после учебы. Эксперты называют профессиональную подготовку специалистов одной из ключевых задач: детализированный порядок квоты поможет регионам закрыть кадровые потребности, выпускникам – получить работу по специальности, а компаниям – найти обученных сотрудников.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных