Правительство РФ утвердило квоту приема на целевое обучение в вузах на следующий учебный год

Правительство утвердило квоту приема на целевое обучение в вузах на следующий учебный год. Ее сформировали на основе заявок предприятий и организаций.
установили свыше 80 тысяч мест. Больше трети из них – для здравоохранения. Десятки тысяч – на инженерное дело и технологии, образование и педагогику, а также на сельское хозяйство. Впервые квоту детализировали по формам обучения – очной, очно-заочной и заочной, а также по уровням высшего образования с указанием точного числа мест по специальностям.
Кроме того, места распределили по работодателям, вузам и регионам, где выпускники будут работать после учебы. Эксперты называют профессиональную подготовку специалистов одной из ключевых задач: детализированный порядок квоты поможет регионам закрыть кадровые потребности, выпускникам – получить работу по специальности, а компаниям – найти обученных сотрудников.
