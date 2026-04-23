С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет проводить с помощью биометрии

С 1 июля этого года продать квартиру и совершать другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии. Соответствующий закон во втором и третьем чтении приняла Госдума России.
Сейчас для сделки с недвижимостью в электронной форме владельцу нужно внести специальную отметку в Единый госреестр недвижимости. Новые нормы отменяют это требование. Теперь подтвердить личность можно будет через Единую биометрическую систему, а документы подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.
Авторы инициативы отмечают: нововведение позволит упростить процедуру оформления сделок, сократить сроки их регистрации и повысить качество предоставляемых услуг. Благодаря биометрии граждане получат возможность продавать недвижимость удаленно – без необходимости посещать офисы и стоять в очередях.
