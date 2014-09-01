Прокуратура Терского района инициировала проверку по факту массовой гибели пчел





Несколько дней назад общественность Кабардино-Балкарии всколыхнула новость о массовой гибели пчел в Терском районе. Потомственный пчеловод Джабраил Гуважоков из Верхнего Курпа рассказывает: в один из вечеров прилетевшие с полей пчелы вдруг начали умирать. В общей сложности он не досчитался обитателей двух десятков ульев. Позже выяснилось: в то время ближайшие сельхозугодия обрабатывали химическими препаратами против саранчи. При этом, отмечают в районном управлении сельского хозяйства, все процедуры, предусмотренные законодательством в таких случаях, были соблюдены. Жителей муниципалитета оповестили об обработке против саранчи с помощью местной газеты. В соответствии с правилами владельцы должны держать пчел в ульях в течение пяти дней после химобработки сельхозугодий. В ситуации решила разобраться районная прокуратура, которая инициировала проверку по факту гибели пчел. В прокуратуре обещали вынести законно обоснованное процессуальное решение.