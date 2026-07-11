Прокуратура Прохладненского района выявила незаконную добычу подземных вод рыбоводческим хозяйством

Прокуратура Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики совместно с Министерством природных ресурсов и экологии региона провела проверку по коллективному обращению местных жителей. Поводом послужили жалобы на неправомерное бурение скважин и использование подземных вод.
В ходе выездной проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью, занимающееся пресноводным рыбоводством, на территории земельного участка в с.п. Алтуд Прохладненского района оборудовало бассейны для разведения рыбы. Для их водоснабжения предприятие пробурило скважины. В нарушение требований законодательства общество осуществляло пользование недрами без соответствующей лицензии.
В связи с этим прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). Рассмотрение актов реагирования контролируется надзорным ведомством.
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