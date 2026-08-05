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Проекты для будущего республики: в Приэльбрусье подводят итоги форума «ПроКБР»

Проекты для будущего республики: в Приэльбрусье подводят итоги форума «ПроКБР»

05.08.2026 | 21:50
Сегодня – заключительный день Форума землячеств «ПроКБР». Площадка в Приэльбрусье собрала больше сотни молодых специалистов и студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. Главная цель проекта – сформировать активное сообщество земляков в регионах учебы и работы, наладить контакты и подготовить совместный план действий. По итогам прошлого года создали Ассоциацию молодежи КБР, которую возглавил Тамерлан Калмыков. Он рассказывает: в Москве уже провели серию встреч, объединивших ребят из разных вузов вокруг родной культуры. За время работы форума участники решали самые разные задачи. В первый день прошла форсайт-сессия: выявили основные проблемы землячеств и предложили пути их решения. Во второй – образовательные блоки по эффективному управлению, встречи с успешными выпускниками вузов и мастер-классы по развитию медиа. Активисты также разработали стратегию сохранения традиций республики за ее пределами. Сегодня участники защитили свои проекты – инициативы, направленные на социально-экономическое развитие региона, популяризацию культуры и традиций народов Кабардино-Балкарии. Один из тех, кто представил свою идею, – студент Сеченовского университета Тембулат Нахушев. Он поделился своими впечатлениями от форума. Лучшие проекты, представленные на форуме, получат грантовую поддержку либо будут рекомендованы к реализации профильным министерством республики.   https://t.me/vestikbr
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