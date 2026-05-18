Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов в КБР обсудили с министром строительства и ЖКХАндреем Журавлевым

Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов обсуждали на пресс-конференции с министром строительства и ЖКХ КБР Андреем Журавлевым. В ЦУРе присутствовали региональные средства массовой информации. Компания «Экологистика» больше не является региональном оператором по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Кабардино-Балкарии – первое, с чего начал пресс-конференцию руководитель министерства строительства и ЖКХ Андрей Журавлев. Полномочия передали муниципальному унитарному предприятию «Экотехпром». Экологистика выставляет счета за вывоз мусора и получает платежи до 15 мая включительно. Платежи за вторую половину месяца и далее следует направлять уже новому регоператору, подчеркнули на брифинге. Предприятие «Экотехпром» на территории Кабардино-Балкарии действует с 2013-го года. Организация, в том числе занимается сбором, транспортировкой и утилизацией отходов. Прежде всего это в густонаселенных районах с многоквартирной и частной застройкой, подчеркнул Алексей Журавлев. Обслуживать Экотехпром будет всю республику. Жителям перезаключать договоры с новой компанией не нужно. Для физических лиц предусмотрен публичный договор: то есть он начнет действовать с момента первого фактического предоставления услуги организацией. С юридическими лицами предстоит работа по подписанию прямых договоров. На пресс-конференции также обсудили итоги работы оперативного штаба, созданного по поручению Главы КБР Казбека Кокова. Андрей Журавлев подчеркнул, перед Экотехпромом стоит задача – в кратчайшие сроки выйти на полноценный график работы и как можно скорее привести санитарное состояние республики в нормативное. Статус регионального оператора муниципальное предприятие получило до 15 мая 2027-го.