Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов в КБР обсудили с министром строительства и ЖКХАндреем Журавлевым

Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов в КБР обсудили с министром строительства и ЖКХАндреем Журавлевым

18.05.2026 | 18:06
Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов обсуждали на пресс-конференции с министром строительства и ЖКХ КБР Андреем Журавлевым. В ЦУРе присутствовали региональные средства массовой информации.  Компания «Экологистика» больше не является региональном оператором по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Кабардино-Балкарии – первое, с чего начал пресс-конференцию руководитель министерства строительства и ЖКХ Андрей Журавлев. Полномочия передали муниципальному унитарному предприятию «Экотехпром».  Экологистика выставляет счета за вывоз мусора и получает платежи до 15 мая включительно. Платежи за вторую половину месяца и далее следует направлять уже новому регоператору, подчеркнули на брифинге. Предприятие «Экотехпром» на территории Кабардино-Балкарии действует с 2013-го года. Организация, в том числе занимается сбором, транспортировкой и утилизацией отходов.  Прежде всего это в густонаселенных районах с многоквартирной и частной застройкой, подчеркнул Алексей Журавлев. Обслуживать Экотехпром будет всю республику. Жителям перезаключать договоры с новой компанией не нужно. Для физических лиц предусмотрен публичный договор: то есть он начнет действовать с момента первого фактического предоставления услуги организацией. С юридическими лицами предстоит работа по подписанию прямых договоров. На пресс-конференции также обсудили итоги работы оперативного штаба, созданного по поручению Главы КБР Казбека Кокова.  Андрей Журавлев подчеркнул, перед Экотехпромом стоит задача – в кратчайшие сроки выйти на полноценный график работы и как можно скорее привести санитарное состояние республики в нормативное. Статус регионального оператора муниципальное предприятие получило до 15 мая 2027-го.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных