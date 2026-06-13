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Празднование Дня России завершилось ярким концертом в Государственном концертном зале

Празднование Дня России завершилось ярким концертом в Государственном концертном зале

13.06.2026 | 08:30
Праздничный вечер по традиции начался с исполнения государственного гимна. В зале собрались жители и гости Кабардино-Балкарии: представители власти, общественных организаций, молодежь, ветераны. День России объединяет людей разных национальностей, культур и вероисповеданий. Для многих это чувство гордости за свою страну и ее историю. Программу продолжили творческие коллективы и артисты республики. Со сцены звучали патриотические композиции, посвященные России, ее истории и людям, которые своим трудом вносят вклад в развитие страны. Концерт стал не только музыкальным подарком, но и напоминанием о ценностях, которые объединяют страну. Особое внимание на концерте уделили роли молодежи в сохранении традиций и укреплении гражданского единства. Завершили вечер продолжительными аплодисментами и поздравлениями с государственным праздником.   https://t.me/vestikbr
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