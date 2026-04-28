Правительство РФ определило список стратегически значимых лекарственных препаратов

Правительство РФ определило список стратегически значимых лекарственных препаратов

28.04.2026 | 09:20
Правительство России утвердило новый перечень стратегически важных лекарств. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. В перечень вошло больше двухсот наименований. Это препараты для лечения тяжелых заболеваний: онкологии, сердечно-сосудистых и неврологических болезней, а также для защиты от опасных инфекций. Полный цикл производства таких лекарств должны обеспечить в стране. Выпуск организуют с государственной поддержкой. Кроме того, эти препараты получат приоритет при госзакупках. Глава кабинета министров подчеркнул: доля отечественных разработок будет расти, а возможности российской фармацевтики – расширяться. Это нужно для технологического суверенитета и бесперебойных поставок в больницы и поликлиники.   https://t.me/vestikbr
