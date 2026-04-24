Правительство КБР рассмотрело вопросы исполнения бюджета и развития социальных программ

Как исполняют республиканский бюджет, развивают молодежную политику, запускают инвестиционные проекты и организуют сопровождаемое проживание людей с инвалидностью – эти вопросы обсудили на заседании правительства в Нальчике.
Открыли заседание правительства докладом об исполнении бюджета. Доходы за первый квартал достигли 17 с половиной миллиардов рублей – это почти четверть от годового плана. Показатель вырос на 22 процента по сравнению с прошлым годом.
По налогу на имущество организаций поступления снизились на 47 миллионов рублей – это 9 процентов к прошлому году. Причина в том, что от уплаты освободили системообразующие сетевые организации и ввели льготу для газораспределительных компаний. Также на 30 миллионов уменьшились поступления по транспортному налогу, а вот налог на прибыль вырос.
На встрече также обсудили инвестиционные проекты. Республика подготовила соглашения для подписания на Кавказском инвестиционном форуме. Он пройдет с 28 по 30 апреля в Минеральных Водах.
Кроме того, правительство направило средства из резервного фонда Министерству транспорта и дорожного хозяйства, внесло изменения в состав рабочей группы по развитию сопровождаемого проживания людей с инвалидностью и обсудило материальную помощь гражданам. Всего рассмотрели 14 вопросов.
https://t.me/vestikbr