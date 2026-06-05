Посевная в Кабардино-Балкарии вышла на финишную прямую. Об этом сегодня рассказали в профильном министерстве. Кампания проходит в штатном режиме и находится на особом контроле Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Яровыми засеяно больше 90 процентов. Остались небольшие площади. Со дня на день там высадят кукурузу на зерно и подсолнечник. В основном в республике выращивают ячмень, овощной горошек, зернобобовый горох и картофель. Одновременно от вредителей и болезней обрабатывают озимые. Также с начала года аграрии приобрели около 70 единиц специализированной техники: чтобы все сезонные полевые работы проводить в максимально сжатые сроки и на высоком уровне.