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Посевная в Кабардино-Балкарии вышла на финишную прямую

Посевная в Кабардино-Балкарии вышла на финишную прямую

05.06.2026 | 14:36
Посевная в Кабардино-Балкарии вышла на финишную прямую. Об этом сегодня рассказали в профильном министерстве. Кампания проходит в штатном режиме и находится на особом контроле Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Яровыми засеяно больше 90 процентов. Остались небольшие площади. Со дня на день там высадят кукурузу на зерно и подсолнечник. В основном в республике выращивают ячмень, овощной горошек, зернобобовый горох и картофель. Одновременно от вредителей и болезней обрабатывают озимые. Также с начала года аграрии приобрели около 70 единиц специализированной техники: чтобы все сезонные полевые работы проводить в максимально сжатые сроки и на высоком уровне.
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