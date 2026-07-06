Полторы тысячи семей в Кабардино‑Балкарии использовали маткапитал

Материнским капиталом в Кабардино-Балкарии воспользовались порядка полутора тысяч семей. Данные с начала этого года опубликовали в региональном отделении Соцфонда России. Всего на выплаты сертификатов направили свыше одного миллиарда 300 тысяч рублей.
Документ, подтверждающий господдержку, выдают в электронном виде автоматически сразу после рождения ребенка. Родителям обращаться в службу или подавать какие-либо документы для этого не нужно. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, оформить ежемесячную выплату до достижения ребенком 3-х лет.
Капитал разрешено также использовать в качестве накопительной пенсии мамы, а в некоторых случаях и папы. Предусмотрено и приобретение на эти деньги товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью. Программа материнского капитала действует до 30-го года в рамках нацпроекта «Семья».
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