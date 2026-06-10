Полицейские КБР присоединились к онлайн-акции «Моя полиция - моя Россия!»

Акция традиционно проводится в преддверии Дня России и в этом году приурочена к Году единства народов России. В рамках акции полицейские делятся фотографиями с историческими, архитектурными и природными уникальными местами своего региона. Сотрудники отдела МВД России по Эльбрусскому району присоединились к Всероссийской акции и рассказали о памятнике Героев Обороны Приэльбрусья, который находится у подножия Эльбруса - самой высокой горной вершины России и Европы. «Это самый высокогорный мемориал, посвященный памяти Героев Великой Отечественной войны. Памятник установлен на станции «Мир», у подножия Эльбруса, что символизирует неприступность и величие Кавказских гор, которые защищали советские воины. На остальных шести стелах отлиты имена 219 Героев, погибших в сражениях за Эльбрус, данные о которых были установлены на дату создания памятника. Авторами проекта сооружения памятника являются Виктор Савостиков, Валерий Корнеев и Николай Кравченко», - рассказали полицейские.