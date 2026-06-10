В Нальчике стартовал студенческий форум «Мосты согласия»

В Доме молодежи открылся форум «Мосты согласия», направленный на защиту студенческой среды от влияния радикальных группировок.
На открытии выступил замминистра по делам молодежи КБР Артур Ахметов.
«Сегодняшние вызовы требуют от нас не просто формальных отчетов, а реальной работы на опережение. Важно, чтобы молодежь умела распознавать скрытые угрозы и манипуляции еще до того, как они нанесут вред», - отметил Ахметов.
Организаторы делают ставку не на скучные лекции, а на открытый диалог. Главная цель - научить студентов критически оценивать поступающую информацию, чтобы они могли самостоятельно распознавать манипуляции и не попадали в опасные сообщества.
Программа «Мостов согласия» построена вокруг дискуссионных площадок. Участники будут разбирать реальные кейсы, спорить, знакомиться с альтернативными точками зрения и учиться принимать взвешенные решения в сложных ситуациях. Проект финансируется за счет госпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике».
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