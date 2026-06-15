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Кабардино-Балкария вошла в число лидеров рейтинга регионов 2025 года

Кабардино-Балкария вошла в число лидеров рейтинга регионов 2025 года

15.06.2026 | 09:00
Республика заняла первые позиции сразу в двух номинациях — «Регион с фокусом на качественный сервис», где оценивается уровень туристических услуг и доступность размещения, и «Звезда классификации», отражающая качество и уровень номерного фонда и его классификацию-, делится достижениями министр курортов и туризма Аскер Бифов. Кроме того, КБР вошла в тройку регионов по развитию инклюзивного туризма, что связано с повышением доступности территорий для людей с ограниченными возможностями. Итоги были озвучены в рамках международного туристического форума-выставки «Путешествуй!», где обсуждались ключевые направления развития внутреннего туризма — от туристического продукта и инфраструктуры до продвижения регионов.   https://t.me/vestikbr
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