Кабардино-Балкария вошла в число лидеров рейтинга регионов 2025 года

Республика заняла первые позиции сразу в двух номинациях — «Регион с фокусом на качественный сервис», где оценивается уровень туристических услуг и доступность размещения, и «Звезда классификации», отражающая качество и уровень номерного фонда и его классификацию-, делится достижениями министр курортов и туризма Аскер Бифов.
Кроме того, КБР вошла в тройку регионов по развитию инклюзивного туризма, что связано с повышением доступности территорий для людей с ограниченными возможностями.
Итоги были озвучены в рамках международного туристического форума-выставки «Путешествуй!», где обсуждались ключевые направления развития внутреннего туризма — от туристического продукта и инфраструктуры до продвижения регионов.
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