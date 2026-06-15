Социальный фонд направил более 21 млн рублей на обучение детей в КБР

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по КБР перечислило на обучение детей более 21 миллиона рублей из средств материнского капитала. Программа охватывает широкий спектр образовательных услуг и даёт семьям возможность гибко распоряжаться средствами материнского капитала. Родители могут использовать его для оплаты обучения в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, для покрытия расходов на проживание в общежитии во время учёбы и финансирования дополнительных образовательных программ.
При этом организация либо индивидуальный предприниматель, которым планируется перечислить средства, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, а возраст ребёнка на момент начала обучения не должен превышать 25 лет.
«Мы отмечаем стабильный интерес жителей нашей республики к использованию материнского капитала на образовательные цели. Особенно радует, что семьи всё чаще выбирают инвестиции в профессиональное и высшее образование — это прямой вклад в будущее ребёнка. Мы упростили процедуру подачи заявок: теперь большинство операций можно выполнить онлайн, а средний срок рассмотрения заявки сокращён до 5 рабочих дней», — отметил управляющий Отделением СФР по Кабардино-Балкарской Республике Николай Баков.
Чтобы направить материнский капитал на обучение, родителям необходимо выбрать лицензированную образовательную организацию, заключить договор на оказание услуг или на проживание в общежитии и подать заявление на распоряжение средствами одним из удобных способов: через портал Госуслуг, в отделении СФР по Кабардино-Балкарской Республике или в МФЦ. Средства перечисляются напрямую на счёт учреждения после подтверждения заявки.
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