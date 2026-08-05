Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Полицейские и общественники КБР присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

Полицейские и общественники КБР присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

05.08.2026 | 09:50
В Эльбрусском районе прошла акция «Зарядка со стражем порядка», объединившая полицейских, Общественный совет, Движение первых, добровольную народную дружину, и активных жителей района. На городской стадион в Тырныаузе пришли не только школьники, но и их родители, чтобы провести время с пользой в компании тех, кто ежедневно стоит на страже закона. В начале встречи собравшиеся приняли участие в общей разминке, после чего ребятам продемонстрировали комплекс упражнений, направленных на развитие различных групп мышц. Представители Общественного совета и участники «Движения первых» подчеркнули важность спорта для формирования силы духа и выносливости, а также рассказали о значении здорового образа жизни для каждого человека. Встреча прошла в дружеской атмосфере: ребята с азартом повторяли движения за наставниками, а после тренировки еще долго не отпускали организаторов, делясь впечатлениями.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных