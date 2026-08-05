Полицейские и общественники КБР присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

В Эльбрусском районе прошла акция «Зарядка со стражем порядка», объединившая полицейских, Общественный совет, Движение первых, добровольную народную дружину, и активных жителей района. На городской стадион в Тырныаузе пришли не только школьники, но и их родители, чтобы провести время с пользой в компании тех, кто ежедневно стоит на страже закона.
В начале встречи собравшиеся приняли участие в общей разминке, после чего ребятам продемонстрировали комплекс упражнений, направленных на развитие различных групп мышц. Представители Общественного совета и участники «Движения первых» подчеркнули важность спорта для формирования силы духа и выносливости, а также рассказали о значении здорового образа жизни для каждого человека. Встреча прошла в дружеской атмосфере: ребята с азартом повторяли движения за наставниками, а после тренировки еще долго не отпускали организаторов, делясь впечатлениями.
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