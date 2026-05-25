Полицейские Чегемского района задержали подозреваемого в мошенничестве

25.05.2026 | 20:01
Полицейские Чегемского района задержали подозреваемого в мошенничестве. Ехать за ним стражам порядка пришлось аж в Вологодскую область. По данным следствия, в марте к ним обратился 43-летний житель Чегема. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже автомобильных фар, договорился с продавцом и внес предоплату – 12 тысяч рублей.  После этого автор объявления перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили, что это 34-летний житель Вологодской области. Он уже признался в совершенном и ждет решения по уголовному делу о мошенничестве.
