Полицейские Чегемского района задержали подозреваемого в мошенничестве. Ехать за ним стражам порядка пришлось аж в Вологодскую область. По данным следствия, в марте к ним обратился 43-летний житель Чегема. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже автомобильных фар, договорился с продавцом и внес предоплату – 12 тысяч рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили, что это 34-летний житель Вологодской области. Он уже признался в совершенном и ждет решения по уголовному делу о мошенничестве.