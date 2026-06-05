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Почти 100 тысяч детей в КБР прошли диспансеризацию

Почти 100 тысяч детей в КБР прошли диспансеризацию

05.06.2026 | 14:37
Почти 100 тысяч детей в Кабардино-Балкарии уже прошли медосмотры – это больше половины от числа тех, кому положена диспансеризация в этом году. Об этом сегодня рассказали в минздраве республики. Особое внимание врачи уделяют подросткам. Девочек осматривает акушер-гинеколог, мальчиков – уролог-андролог. Это помогает вовремя найти заболевания репродуктивной системы, которые в будущем могут помешать иметь детей. В рамках оценки репродуктивного здоровья врачи осмотрели более девяти тысяч юношей и девушек. У нескольких сотен из них впервые нашли патологии, требующие дальнейшего обследования и лечения. Диспансеризацию проходят и те, кому нужна особая поддержка государства. С начала года осмотрели почти 900 сирот и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также около 300 несовершеннолетних с ограничениями по здоровью. По итогам осмотров часть детей направили на санаторно-курортное лечение, еще несколько десятков – на реабилитацию. Врачи напоминают: регулярные профосмотры позволяют не только выявлять болезни на ранних стадиях, но и следить за здоровьем тех, кто находится в группе риска.
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