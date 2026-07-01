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Пассажиропоток аэропорта Нальчик за 6 месяцев вырос на 33%

Пассажиропоток аэропорта Нальчик за 6 месяцев вырос на 33%

01.07.2026 | 10:00
По итогам первого полугодия 2026 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 104,5 тыс пассажиров, что на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост пассажиропотока стал результатом последовательного развития маршрутной сети аэропорта и расширения географии полетов. В течение полугодия для пассажиров были открыты новые регулярные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург, увеличена частота полетов по направлению Москва, продолжено выполнение рейсов в Казань, а также международных рейсов авиакомпании Jazeera Airways в Саудовскую Аравию. Расширение маршрутной сети позволило предложить жителям и гостям Кабардино-Балкарской Республики еще больше возможностей для деловых поездок, туристических путешествий и международных перелетов. Положительная динамика пассажиропотока подтверждает растущий интерес к авиаперевозкам через аэропорт Нальчик и свидетельствует о востребованности существующих направлений. Аэропорт продолжает работу по развитию маршрутной сети, повышению качества обслуживания пассажиров и созданию комфортных условий для путешествий На сегодняшний день из аэропорта Нальчик можно улететь по 5 направлениям:
  1. Внуково – ежедневно
  2. Шереметьево – ежедневно
  3. Санкт-Петербург – три раза в неделю (ср, пт, вс)
  4. Казань – два раза в неделю (ср, сб)
  5. Сочи – два раза в неделю (ср, сб).
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