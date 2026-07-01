Пассажиропоток аэропорта Нальчик за 6 месяцев вырос на 33%

Внуково – ежедневно Шереметьево – ежедневно Санкт-Петербург – три раза в неделю (ср, пт, вс) Казань – два раза в неделю (ср, сб) Сочи – два раза в неделю (ср, сб).

По итогам первого полугодия 2026 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 104,5 тыс пассажиров, что на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост пассажиропотока стал результатом последовательного развития маршрутной сети аэропорта и расширения географии полетов. В течение полугодия для пассажиров были открыты новые регулярные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург, увеличена частота полетов по направлению Москва, продолжено выполнение рейсов в Казань, а также международных рейсов авиакомпании Jazeera Airways в Саудовскую Аравию. Расширение маршрутной сети позволило предложить жителям и гостям Кабардино-Балкарской Республики еще больше возможностей для деловых поездок, туристических путешествий и международных перелетов. Положительная динамика пассажиропотока подтверждает растущий интерес к авиаперевозкам через аэропорт Нальчик и свидетельствует о востребованности существующих направлений. Аэропорт продолжает работу по развитию маршрутной сети, повышению качества обслуживания пассажиров и созданию комфортных условий для путешествий На сегодняшний день из аэропорта Нальчик можно улететь по 5 направлениям: