Казбек Коков поздравил жителей КБР с Днем ветеранов боевых действий

Эта памятная дата посвящена нашим героям, которые с оружием в руках самоотверженно отстаивали и отстаивают интересы Родины на различных рубежах. Мы отдаем дань глубокого уважения тем, для кого воинская честь превыше жизни, и кто посвятил себя делу защиты суверенитета своей страны. Вечная память павшим! Имена Героев, их подвиги навсегда вписаны в летопись воинской славы Российского государства. И сейчас, следуя ратным традициям поколений, наши воины – на передовой, там, где решается судьба Отечества. Верю, что Победа будет за нами! Воинское братство ветеранов боевых действий Кабардино-Балкарии стоит на страже и своим примером учит молодежь патриотизму и гражданственности. Бесценный военный опыт наших ветеранов, ясное понимание сути событий вызывают доверие, мотивируют подрастающее поколение к достижениям. Наши герои, без преувеличения, являют пример высоких человеческих качеств, мужества и доблести. Дорогие ветераны, искренне желаю вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!https://t.me/vestikbr