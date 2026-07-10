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Парапланы в Чегемском районе помогают почувствовать настоящую свободу

Парапланы в Чегемском районе помогают почувствовать настоящую свободу

10.07.2026 | 12:20
Чтобы по-настоящему почувствовать свободу… В Чегемском районе эту свободу дарят парапланы. Каждый полет здесь становится личной историей преодоления и восторга. На такой высоте перехватывает дыхание, а впечатления, признаются туристы, сложно передать словами. За этими ощущениями в Чегем на парапланы приезжают любители экстрима со всей страны. Один из них – Александр Егнатов из Москвы. Он только что завершил свой полет. Впрочем, такие впечатления здесь испытывает практически каждый. Для кого-то это первый шаг навстречу страху высоты, для кого-то – уже знакомое чувство свободы. Но перед тем, как подняться в небо, каждому предстоит пройти обязательную подготовку. За внешней легкостью параплана стоит серьезная работа. Именно от тщательной подготовки зависит безопасность полета, поэтому перед стартом пилоты проверяют оборудование, оценивают погодные условия и учитывают особенности каждого участника. И только после всех проверок начинается главное – полет над Чегемским ущельем. Под ногами – ущелья и крутые склоны, а вокруг – горные вершины. Даже те, кто впервые решился на полет, через несколько минут перестают думать о страхе и просто наблюдают за пейзажем. В эти дни среди гостей и путешественники из Волгограда. Парапланы в Чегемском ущелье с каждым годом становятся все популярнее. Одни приезжают сюда за адреналином, другие – за новыми впечатлениями. Для туристов созданы все условия: к месту старта гостей доставляют специальные автомобили, а на площадке их встречают опытные пилоты. Старший инструктор парадрома Денис Силаев рассказывает: в небо он впервые поднялся еще в 13 лет. Сегодня полеты для него – одновременно профессия и любимое дело. Денис объясняет: при подготовке к полету учитывают и вес пассажира. Сам он – крупный и обычно летает с теми, у кого масса тела меньше. По его словам, подняться в небо на параплане может каждый. Сезон полетов в Чегемском ущелье продлится до конца осени.   https://t.me/vestikbr
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