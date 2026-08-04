Отработка реагирования на ЧС: в Прохладном прошло командно‑штабное учение

В городском округе Прохладный проведено командно-штабное учение с органами управления и силами городского звена территориальной подсистемы РСЧС КБР и гражданской обороны городского округа Прохладный
Отработаны вопросы оповещения и информирования населения, практические мероприятия по организации работы городского звена РСЧС, вопросы эвакуации населения в пункты временного размещения, а также проверены нормативные документы в области ГО и ЧС городского округа на соответствие предъявляемым требованиям. По завершению практических действий, был проведен предварительный разбор учения.
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