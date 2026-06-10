Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Оплачиваемый отпуск для родителей на выпускной: инициатива поступила в Госдуму

Оплачиваемый отпуск для родителей на выпускной: инициатива поступила в Госдуму

10.06.2026 | 13:00
В Госдуме внесут законопроект об отпуске для родителей в день вручения аттестатов. Изменения депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России. Родителям выпускников девятых и одиннадцатых классов предоставят один день оплачиваемого отпуска для посещения праздничного мероприятия. Как пояснили в Госдуме зачастую работодатели не дают выходной для этой цели. Из-за этого, родителям приходится брать один день в счет ежегодного отпуска либо без содержания, а то и вовсе не приходить на праздник. Парламентарии также отметили, что необходимо предоставлять родителям оплачиваемый выходной и 1 сентября, в День знаний.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных