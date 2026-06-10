Оплачиваемый отпуск для родителей на выпускной: инициатива поступила в Госдуму

В Госдуме внесут законопроект об отпуске для родителей в день вручения аттестатов. Изменения депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России.
Родителям выпускников девятых и одиннадцатых классов предоставят один день оплачиваемого отпуска для посещения праздничного мероприятия. Как пояснили в Госдуме зачастую работодатели не дают выходной для этой цели.
Из-за этого, родителям приходится брать один день в счет ежегодного отпуска либо без содержания, а то и вовсе не приходить на праздник. Парламентарии также отметили, что необходимо предоставлять родителям оплачиваемый выходной и 1 сентября, в День знаний.
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