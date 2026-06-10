Общественная палата инициировала перевод детских садов на 12‑часовой режим работы

Детские сады в России могут перейти на 12-часовой режим работы. С такой инициативой выступила Общественная палата РФ.
Предлагается продлить работу детсадов до восьми вечера. Либо сдвинуть график – начинать раньше и заканчивать в половине восьмого. Это должно решить проблему родителей, которые не успевают забрать ребенка после работы.
В Общественной палате подчеркнули: сотрудникам необходимо повысить зарплаты из-за возросшей нагрузки. Кроме того, длительное пребывание в саду может быть тяжелым для некоторых детей – этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Пока инициатива находится на стадии проработки.
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