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Общественная палата инициировала перевод детских садов на 12‑часовой режим работы

Общественная палата инициировала перевод детских садов на 12‑часовой режим работы

10.06.2026 | 13:30
Детские сады в России могут перейти на 12-часовой режим работы. С такой инициативой выступила Общественная палата РФ. Предлагается продлить работу детсадов до восьми вечера. Либо сдвинуть график – начинать раньше и заканчивать в половине восьмого. Это должно решить проблему родителей, которые не успевают забрать ребенка после работы. В Общественной палате подчеркнули: сотрудникам необходимо повысить зарплаты из-за возросшей нагрузки. Кроме того, длительное пребывание в саду может быть тяжелым для некоторых детей – этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Пока инициатива находится на стадии проработки.   https://t.me/vestikbr
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