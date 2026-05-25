Об эффективных стратегиях поддержки подростков говорили в КБГТК

Как вовремя заметить тревожные сигналы в поведении подростка и помочь ему не свернуть на опасный путь? Эту тему обсудили на встрече с педагогами Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа в Нальчике. Встречу с педагогическим составом Кабардино‑Балкарского гуманитарно‑технического колледжа в Нальчике провели в рамках серии информационно‑профилактических выездов по районам республики. Диалог в образовательном учреждении организовало министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарии. Инициативу в регионе реализуют по поручению Главы региона Казбека Кокова. Ее главная цель – выстроить более тесное межведомственное взаимодействие в вопросах воспитания подрастающего поколения и обеспечения его безопасности. Ключевой темой встречи стал вопрос профилактики деструктивных процессов в детской и молодежной среде. Эксперты говорили о последствиях травли, способах вовлечения подростков в противоправные действия и рисках дропперства. Особое внимание уделили профилактике наркомании среди подростков и молодежи. Педагогов ознакомили с тревожными сигналами, которые могут указывать на употребление запрещенных веществ. В завершение встречи педагогов призвали проявлять особую чуткость к воспитанникам, не игнорировать тревожные сигналы и при первых признаках проблемы обращаться за квалифицированной помощью к специалистам.