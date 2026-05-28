Начался прием заявок на участие в отборе проектов мелиорации

28.05.2026 | 16:09
С сегодняшнего дня начинается прием заявок на участие в отборе проектов мелиорации, реализация которых запланирована на будущий год. Об этом сообщили в профильном ведомстве. Проекты, соответствующие порядкам отбора и требованиям к составу заявочной документации, направят в Минсельхоз России. Там их будет рассматривать конкурсная комиссия. Заявки на участие нужно направлять непосредственно в министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии до 19 июня включительно. Более подробную информацию о приеме проектов по развитию мелиорацию можно получить по телефонам, которые сейчас указаны на экранах телевизоров.
