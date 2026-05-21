На участие в форуме «Креативный Эльбрус» в Нальчике подали более 500 заявок

Более 500 заявок уже подали на участие в форуме «Креативный Эльбрус» в Нальчике. До старта события остается два дня. Проводят форум по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Среди желающих не только представители регионов Северо-Кавказского федерального округа, но и других субъектов России, сообщили организаторы. В программе «Креативного Эльбруса» – обсуждение реальных инструментов развития креативных индустрий: от брендинга территорий и событийного туризма до социального партнерства и защиты интеллектуальной собственности. Гостей ждут пленарная дискуссия с участием руководителя региона Казбека Кокова, федеральных экспертов, а также четыре тематические секции. Одна из задач форума – поддержать тех, кто уже сегодня создает проекты под брендом «Сделано в КБР». Подробнее о том, как правильно это делать, расскажет президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия ЖолЯ. «Креативный Эльбрус» ждет всех, у кого есть идеи или просто желание развиваться в креативной сфере. Участие бесплатное. Форма для регистрации доступна в официальном аккаунте форума в национальном мессенджере МАХ.