На площади Абхазии в Нальчике организовали выставку ретро-машин и праздничный концерт

На «Победе» в День Победы. Нальчанин Ибрагим Фарзалиев за рулем автомобиля деда. Машина послевоенная. Хозяин называет ее «душевной» и «праздничной», потому как ей присущ особый дух. Сошедшая с конвейера в 1957-ом «Победа» - сегодня настоящий раритет. 21-ая «Волга» сейчас тоже большая редкость. Эта машина лучшая из тех, на которых когда-либо приходилось ездить, говорит ее владелец, житель Малки Хабас Эльчепаров. Автомобиль, у которого сохранилась даже родная краска, может разогнаться до 140 км в час. На выставке ретро-автомобилей, которая по традиции каждый год проходит на площади Абхазии, больше двух десятков уникальных машин. Здесь «Волги», вазовские 5-ки, 6-ки, 7-ки и даже фольксвагеновский «Жук». У зрителей экспонаты неизменно вызывают большой интерес. Здесь же прошел концерт. На сцену вышли артисты театра песни «Амикс», а также юные дарования. Атмосферу праздника сегодня создавал и городской хор ветеранов войны и труда «Эстафета». Артисты выступили на площадке перед Музыкальным театром. Визитной карточкой коллектива за многие годы стало высокое исполнительское мастерство. Прозвучали песни военных лет и патриотические произведения на трех государственных языках республики. «Эстафета» выступает более 40 лет. За это время на счету хора ветеранов десятки побед в конкурсах, призов и почетных грамот, а главное – любовь благодарных зрителей. И уже вечером на площади Абхазии нальчанам показали любимое кино - фильм «А зори здесь тихие». Ленту, вошедшая в классику мирового кинематографа, горожане смотрели с удовольствием.