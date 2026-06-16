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Кабардино-Балкария получит 24 миллиона рублей на закупку систем мониторинга глюкозы

Кабардино-Балкария получит 24 миллиона рублей на закупку систем мониторинга глюкозы

16.06.2026 | 10:45
Распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят в этом и следующем году. На них приобретут портативные системы непрерывного контроля уровня сахара в крови. Их бесплатно получат дети, подростки и беременные женщины с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Выдавать устройства будут в аптеках по рецептам от лечащих врачей-эндокринологов. Программа охватит период со второго полугодия 2026-го до конца июня 27-го. Финансирование предусмотрено федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».   https://t.me/vestikbr
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