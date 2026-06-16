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В Госдуме предложили ввести онлайн‑заявления на компенсацию за задержку поезда

В Госдуме предложили ввести онлайн‑заявления на компенсацию за задержку поезда

16.06.2026 | 10:30
Это должно избавить пассажиров от бумажной волокиты. Авторы инициативы считают: такой механизм снизит количество претензий в кассы и упростит саму процедуру. Сейчас пассажиры поездов дальнего следования имеют право на денежную компенсацию при задержке отправления или опоздании на станцию назначения. Однако на практике получить выплату непросто. Человек должен сам найти порядок подачи претензии, собрать сведения о билете и поездке, определить адресата, направить заявление и отслеживать его рассмотрение. По мнению депутатов, перевод процесса в онлайн сделает защиту прав пассажиров понятнее и удобнее, а также уменьшит число конфликтов с перевозчиками.   https://t.me/vestikbr
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